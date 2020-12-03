Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса"

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Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о разгромном поражении от "Ювентуса" (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Сегодня на поле чувствовалась разница в опыте, разница в мастерстве. В нашем составе очень много молодых игроков, которые ещё учатся и, конечно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков "Ювентуса" на сегодняшний день ощутимо выше. Участие в Лиге Чемпионов - урок для нашей молодёжи. Мы учимся, получаем опыт. Как я уже говорил, во всех играх в этой Лиге Чемпионов мы не доводили дело до конца. Мы выполняли только 50 процентов из того, что должны, а затем во втором тайме обычно допускали ошибки. Я не допускаю, что игроки расслаблялись, но сказывался недостаток опыта, отсутствие концентрации в нужный момент приводило к этим ошибкам, за которые соперник нас наказывал. Соперник опытный, более искусный.

Собственно говоря, и сегодня мы хорошо играли, контролировали ход встречи в начале второго тайма, контролировали мяч. Мы всё время ждали, что у нас появится голевой момент и мы сравняем счёт. Но ошибки, допущенные в обороне, и то, как мы легко отдали сопернику мяч при втором взятии наших ворот, подрезали нам крылья. Во всех играх мы допускали такие ошибки, которые перечёркивали нашу хорошую игру", - сказал Луческу.

"Динамо" набрало 1 очков в 5 турах ЛЧ. В заключительном матче киевляне сыграют с "Ференцварошем". Команды в очном противостоянии определят, кто выйдет в плей-офф Лиги Европы, а кто завершит еврокубковую кампанию.

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