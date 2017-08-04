Луческу прокомментировал свое назначение тренером сборной Турции

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Луческу прокомментировал свое назначение тренером сборной Турции

72-летний специалист Мирча Луческу поделился мнением о своем назначении на пост тренера сборной Турции.

"Перед тем как принять предложение турецкой федерации футбола, я вёл переговоры с "Бешикташем" и "Галатасараем", но в итоге принял решение возглавить сборную Турции. Я пытаюсь понять, что сейчас происходит в сборной. Знаю, что есть проблемы с некоторыми футболистами, и надеюсь, смогу решить их. Многие футболисты хотят играть за свою национальную сборную, но я буду учитывать, что здесь произошло до меня" - приводит слова Луческу Prosport.

Напомним, что Луческу подписал контракт по схеме "2+1".

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