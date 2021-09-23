Луческу раскритиковал поведение представителей "Шахтёра" в матче за Суперкубок Украины
Фото твиттер киевского "Динамо"
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу критично высказался в адрес "Шахтёра" после разгромного поражения от "горняков" в матче за Суперкубок Украины.
"Не понравилась атмосфера в агрессивности, которая присутствовала в игре. Не понравились выходы на поле представителей тренерского штаба "Шахтёра". Не понравилась агрессивность со стороны скамейки нашего соперника - оттуда постоянно выбегали и что-то кричали в нашу сторону. Это, видимо, продолжение вчерашних слов о том, что мы оказываем давление на судей. Но я такого не вижу - мы постоянно получаем фолы и жёлтые карточки.
Мне кажется, это отсутствие уважения к нашей команде, тренерам, игрокам. Раньше я ничего подобного не говорил, но когда нас атакуют, мы должны отвечать. Сегодня не было фэйр-плей со стороны скамейки соперника. Считаю, мы не можем создавать такую агрессию в матче лучших команд страны. Это не красит чемпионат. Поздравляю "Шахтёр" с победой, он заслуженно сегодня выиграл. Хорошая команда с хорошими игроками, и ей, думаю, не нужно создавать такую атмосферу. Надеюсь, этого в дальнейшем не повторится", - сказал Луческу.
Напомним, что румынский специалист возглавлял "Шахтёр" с 2004 по 2016 год.
В среду бывшая команда Луческу победила нынешнюю со счётом 3:0.
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|Мариуполь
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|Dnipro-1
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|Львов
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|Ворскла
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