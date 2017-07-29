Луческу рассказал, чего не хватило "Зениту" для попадания в Лигу Чемпионов

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, чего не хватило в прошлом сезоне питерской команде для попадания в Лигу Чемпионов.

"Для попадания в Лигу Чемпионов нам не хватило совсем чуть-чуть. Нормального газона в домашней встрече с "Ахматом". Условия, в которые нас поставили, обязав играть в начале мая на "Крестовском", для нормального футбола не подходили, и я, кстати, об этом ещё до матча говорил. И при этом мы выглядели хорошо, переиграли соперника. Но невозможно на таком ужасном поле созидать. Одна ошибка, гол - и мы без Лиги Чемпионов" - сказал Луческу.

Напомним, что "Зенит" финишировал третьим вслед за "Спартаком" и ЦСКА.

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