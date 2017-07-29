Луческу рассказал, чего не хватило "Зениту" для попадания в Лигу Чемпионов

Теги мирча луческузенит санкт-петербург

Луческу рассказал, чего не хватило "Зениту" для попадания в Лигу Чемпионов

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, чего не хватило в прошлом сезоне питерской команде для попадания в Лигу Чемпионов.

"Для попадания в Лигу Чемпионов нам не хватило совсем чуть-чуть. Нормального газона в домашней встрече с "Ахматом". Условия, в которые нас поставили, обязав играть в начале мая на "Крестовском", для нормального футбола не подходили, и я, кстати, об этом ещё до матча говорил. И при этом мы выглядели хорошо, переиграли соперника. Но невозможно на таком ужасном поле созидать. Одна ошибка, гол - и мы без Лиги Чемпионов" - сказал Луческу.

Напомним, что "Зенит" финишировал третьим вслед за "Спартаком" и ЦСКА.

Также читайте: Кержаков: "Луческу не хватило времени в "Зените". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов