Луческу рассказал, из-за кого покинул "Интер" в 1999 году

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему он покинул миланский "Интер" в 1999 году.

"Роналдо - феноменальный футболист. Он был очень сильным игроком, и он хорошо это знал, поэтому зарабатывал деньги как хотел. Ему не повезло, что Моратти слишком сильно его опекал. Меня не уволили из "Интера", я сам ушел в отставку. Однажды я заменил Роналдо в матче с "Манчестер Юнайтед", и он сразу уехал в аэропорт, не предупредив никого. Роналдо сказал, что его мать заболела, но оказалось, что он отправился на карнавал, хотя у нас через три дня был матч Серии А. Я не мог больше терпеть подобное. Я позвонил Моратти и сказал, что у нас есть 10 футболистов с завершающимися контрактами, но они хотели остаться в "Интере". После этого клуб объявил, что новым тренером станет Липпи.

Что касается Роналдо, он был очень капризным: гулял до 4 утра, а потом выходил на поле и получал травму. Я никогда не видел игрока с такими качествами. Он такое вытворял на тренировках, Тарибо Уэст просто падал с ног, когда играл против него. Я спросил у Роналдо, почему он так себя ведет, а он ответил: "Я живу так, как хочу", - приводит слова Луческу Prosport.ro.

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