Луческу рассказал, из-за кого покинул "Интер" в 1999 году
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему он покинул миланский "Интер" в 1999 году.
"Роналдо - феноменальный футболист. Он был очень сильным игроком, и он хорошо это знал, поэтому зарабатывал деньги как хотел. Ему не повезло, что Моратти слишком сильно его опекал. Меня не уволили из "Интера", я сам ушел в отставку. Однажды я заменил Роналдо в матче с "Манчестер Юнайтед", и он сразу уехал в аэропорт, не предупредив никого. Роналдо сказал, что его мать заболела, но оказалось, что он отправился на карнавал, хотя у нас через три дня был матч Серии А. Я не мог больше терпеть подобное. Я позвонил Моратти и сказал, что у нас есть 10 футболистов с завершающимися контрактами, но они хотели остаться в "Интере". После этого клуб объявил, что новым тренером станет Липпи.
Что касается Роналдо, он был очень капризным: гулял до 4 утра, а потом выходил на поле и получал травму. Я никогда не видел игрока с такими качествами. Он такое вытворял на тренировках, Тарибо Уэст просто падал с ног, когда играл против него. Я спросил у Роналдо, почему он так себя ведет, а он ответил: "Я живу так, как хочу", - приводит слова Луческу Prosport.ro.
Не пропустите: Названа причина отказа Роналду от перехода в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17