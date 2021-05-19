Луческу рассказал, как он принял предложение возглавить "Динамо" Киев
Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, как он принял решение возглавить киевский клуб.
"Мне понравилась идея с работой в "Динамо". Сначала я думал, что буду как консультант, что-то подсказывать. Потом, когда я приехал домой к братьям Суркисам, честно говоря, именно их чудесный отец убедил меня возглавить клуб. Он сказал, что переживания как в последнем туре с "Колосом" (0:2) еще раз не переживет. В том матче решалась судьба второго места, и, к счастью, в параллельном матче "Заря" сыграла вничью с "Десной". Он говорил тогда: "Мне 100 лет, я больше не хочу таких эмоций". Он удивил меня своим отношением к жизни и любовью к команде с футболистами. Это было что-то удивительное. Так я попал в Динамо и подписал контракт с клубом", - приводит слова Луческу Football Hub.
Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством киевский клуб в первый же сезон стал чемпионом Украины, завоевал Кубок страны, а также выиграл национальный Суперкубок. Ранее румынский специалист на протяжении многих лет тренировал донецкий "Шахтер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13