Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Буффона в "Шахтер"
Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что в 2013 году украинский клуб мог купить итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.
"Я прилетел в Италию и общался с его агентом. Тогда у нас были сложностями с вратарями, поэтому мы подумали о Буффоне. Мы решили, что он будет отличным вариантом для нас. К сожалению, нам не удалось купить его, так как он мечтал выиграть Лигу Чемпионов. Прошло семь лет, а он до сих пор в "Ювентусе". Я думаю, что он может играть лет до 45", - цитирует Луческу TuttoJuve.
42-летний Буффон в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Ранее сообщалось, что клуб договорился о продлении контракт с игроком до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16