Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Буффона в "Шахтер"

Теги мирча луческушахтер донецкювентусджанлуиджи буффон

Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Буффона в "Шахтер"

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что в 2013 году украинский клуб мог купить итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

"Я прилетел в Италию и общался с его агентом. Тогда у нас были сложностями с вратарями, поэтому мы подумали о Буффоне. Мы решили, что он будет отличным вариантом для нас. К сожалению, нам не удалось купить его, так как он мечтал выиграть Лигу Чемпионов. Прошло семь лет, а он до сих пор в "Ювентусе". Я думаю, что он может играть лет до 45", - цитирует Луческу TuttoJuve.

42-летний Буффон в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Ранее сообщалось, что клуб договорился о продлении контракт с игроком до лета 2021 года.

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