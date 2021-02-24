Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Левандовски в "Шахтер"
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что форвард "Баварии" Роберт Левандовски в свое время мог оказаться в "Шахтере".
"Шахтер" был первым иностранным клубом, который хотел заполучить Левандовски. Мы сразу поняли, что Роберт - исключительный футболист. Мы пытались приобрести его еще до того, как он перебрался в "Боруссию". Мы делали все возможное, чтобы подписать его, однако он выбрал Германию.
Я не испытываю проблем с тем, что Левандовски не перешел в "Шахтер". Главное, что у него все равно все сложилось. С другой стороны, в "Шахтере" мы воспитали много великих футболистов из Бразилии, которые достигли международного уровня. В этом плане мне есть чем гордиться", - приводит слова Луческу Sportowe Fakty.
Дортмундская "Боруссия" приобрела Левандовски у "Леха" в 2010 году за 5 миллионов евро.
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