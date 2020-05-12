Луческу рассказал, почему бы в свою команду он взял Месси

2 Теги мирча луческулионель мессикриштиану роналду

Луческу рассказал, почему бы в свою команду он взял Месси

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим: капитан "Барселоны" Лионель Месси или форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Это два являения, но для свое команды я бы выбрал Месси. Он гений заключительного паса и прирожденный голеадор. Роналду искушенный убийца, но только в штрафной", передает слова Луческу Corriere dello Sport.

32-летний Месси в карьере играет только за "Барселону". За клубную карьеру он провел 718 матчей во всех турнирах, забил 627 голов и отдал 261 результативную передачу. 10-кратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный обладатель Суперкубка Испании, четырехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира, финалист чемпионата мира-2014. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный обладатель "Золотой бутсы".

Не пропустите: Хави сделал прогноз, когда Месси завершит карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Я бы не стал их сравнивать.Разные ростовые категории

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Значимость достижений тоже отличается ..

Ответить

главное

Don Balon: "Барселона" готова купить Алексея Миранчука

Don Balon: "Барселона" готова купить Алексея Миранчука

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов