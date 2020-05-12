Луческу рассказал, почему бы в свою команду он взял Месси

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим: капитан "Барселоны" Лионель Месси или форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Это два являения, но для свое команды я бы выбрал Месси. Он гений заключительного паса и прирожденный голеадор. Роналду искушенный убийца, но только в штрафной", передает слова Луческу Corriere dello Sport.

32-летний Месси в карьере играет только за "Барселону". За клубную карьеру он провел 718 матчей во всех турнирах, забил 627 голов и отдал 261 результативную передачу. 10-кратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный обладатель Суперкубка Испании, четырехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира, финалист чемпионата мира-2014. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный обладатель "Золотой бутсы".

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