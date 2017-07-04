Луческу рассказал, почему он изменил себе и взял компенсацию с "Зенита"

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Луческу рассказал, почему он изменил себе и взял компенсацию с "Зенита"Бывший наставник питерского "Зенита" Мирча Луческу рассказал, почему он изменил себе и взял компенсацию с "сине-бело-голубых".

"Я планировал остаться в Петербурге и тренировать команду в новом сезоне. У меня начался отпуск, когда я узнал из газеты о своем увольнении. Впервые в моей жизни я почувствовал состояние неудачи. Я никогда не получал компенсации от какого-либо клуба, в котором я работал. Это связано с тем, что мне не нужно брать деньги, потом я начинаю чувствовать себя пенсионером. Большинство людей не знают, что я отказался от семи миллионов евро, уезжая из "Бешикташа" и "Галатасарая". Но в "Зените" мне было очень неудобно работать, и я получил компенсацию", - приводит слова 71-летнего специалиста Star.com.

Напомним, агент исключил переход Настасича в "Зенит". | soccernews.ru

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