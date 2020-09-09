Луческу решил жить на базе "Динамо", так как опасается за свою жизнь

1 Теги мирча луческудинамо киев

Луческу решил жить на базе "Динамо", так как опасается за свою жизнь

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу будет жить на базе клуба, чтобы не пересекаться с болельщиками команды.

Напомним, фанаты недовольны новым тренером команды, который ранее тренировал донецкий "Шахтер".

По данным Ziare.com, специалист боится за свою жизнь, поэтому поселился на базе клуба.

Ранее "Динамо" обыграло "Шахтор" (3:1) и стало обладателем Суперкубка Украины.

Не пропустите: Луческу прокомментировал победу "Динамо" Киев в матче за Суперкубок Украины | http://soccernews.ru
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