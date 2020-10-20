Луческу - самый возрастной тренер в истории Лиги Чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу - самый возрастной специалист, руководящий командой в Лиге Чемпионов.

Румынскому специалисту на данный момент 75 лет и 84 дня.

Ранее самым возрастным тренером был Юпп Хайнкес, возглавлявший "Баварию" за восемь дней до его 73-летия.

"Динамо" в эту минуту играет с "Ювентусом" в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов. Счет в матче - 0:0.

А еще: "Милан" будет следить за защитником сборной Украины в матч ЛЧ "Динамо" - "Ювентус" | http://soccernews.ru