Луческу: "Сборная Украины изо всех сил постарается меня обыграть"
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал о настрое своей команды на игру отбора ЧМ-2018 против Украины.
Поединок состоится 2 сентября в Харькове.
"Нам будет противостоять очень хорошо организованная команда, которая лучше готова физически. В прошлом матче они пробежали на семь километров больше, чем мы. Постараемся не оставлять соперникам свободное пространство, поскольку они умеют им пользоваться. Считаю, мы справимся с этой задачей с помощью техники и опыта.
У меня давняя история противостояний с ними. Сборная Украины изо всех сил постарается меня обыграть, но я тоже сделаю все возможное ради победы. Противники не так хорошо нас знают, но мы их знаем прекрасно. У Украины очень хорошая команда, но Турция найдет, чем ответить", - сказал он.
Читайте: Луческу прокомментировал свое назначение тренером сборной Турции | http://soccernews.ru
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|5
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|6
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|О
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|Швейцария
|6
|18
|2
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|Молдова
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|Казахстан
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