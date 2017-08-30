Луческу: "Сборная Украины изо всех сил постарается меня обыграть"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал о настрое своей команды на игру отбора ЧМ-2018 против Украины.

Поединок состоится 2 сентября в Харькове.

"Нам будет противостоять очень хорошо организованная команда, которая лучше готова физически. В прошлом матче они пробежали на семь километров больше, чем мы. Постараемся не оставлять соперникам свободное пространство, поскольку они умеют им пользоваться. Считаю, мы справимся с этой задачей с помощью техники и опыта.

У меня давняя история противостояний с ними. Сборная Украины изо всех сил постарается меня обыграть, но я тоже сделаю все возможное ради победы. Противники не так хорошо нас знают, но мы их знаем прекрасно. У Украины очень хорошая команда, но Турция найдет, чем ответить", - сказал он.

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