Луческу сделал прогноз на матч "Фенербахче" - "Зенит"
Известный румынский тренер Мирча Луческу сделал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом".
"Фенербахче" стал сильнее, если сравнивать с командой образца ноября-декабря. Клуб приобрёл несколько качественных футболистов, которые усилили игру команды. Если бы "Зенит" встречался с "Фенербахче" в декабре, ему было бы легче. Но питерцы всё равно остаются фаворитом этого матча. Мне кажется, "Зенит" сильнее "Фенербахче". В то же время "Фенеру" Лига Европы очень важна. Победа над "Зенитом" стала бы громким событием для турок. Думаю, что во вторник более вероятна ничья" - сказал Луческу.
Напомним, что матч "Фенербахче" - "Зенит" состоится сегодня в 20:55 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.
73-летний Луческу в сезоне 2016/2017 возглавлял "Зенит", а до последнего времени тренировал сборную Турции.
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