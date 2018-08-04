Луческу сделал прогноз на выступление "Зенита" в Лиге Европы

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу сделал прогноз на выступление питерского "Зенита" в Лиге Европы.

"Что будет с "Зенитом" в Лиге Европы? Сначала нужно дождаться жеребьевки - с кем будет играть "Зенит" после минского "Динамо". В последнее время в Лиге Европы играют сильные команды, турнир стал намного интереснее и сложнее. Клубы стали воспринимать ЛЕ всерьез не только из-за повышения имиджа турнира, но и из-за призовых. Каждый стремится выиграть Лигу Европы. Тем не менее, я уверен, что "Зенит" сможет выйти в евровесну", - цитирует 73-летнего специалиста Спорт24.

Напомним, Боков назвал "Зенит" одним из фаворитов Лиги Европы. | soccernews.ru