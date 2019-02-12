Известный румынский тренер Мирча Луческу сделал важное заявление о своём будущем. Накануне 73-летний специалист покинул пост наставника сборной Турции и теперь является безработным.

"Хочу подождать до лета - не буду тренировать сейчас. Из России ко мне не обращались, но предложения из других стран уже есть. Однако я хотел бы вернуться к клубной работе. Хочу видеть футболистов постоянно, а не от сбора к сбору. Летом рассмотрю имеющиеся варианты и выберу из них" - цитирует Луческу Sport24.

Также он исключил своё возвращение в донецкий "Шахтёр".

"Это было бы неправильно. У "Шахтёра" есть тренер, у них отличная команда, которая, уверен, станет чемпионом страны в этом сезоне. Я достаточно потрудился в Донецке, мы создали прекрасную команду, выстроили систему, работающую до сих пор. То же самое мы пытались сделать и в сборной Турции: создать систему, философию. Думаю, я умею делать это лучше, чем кто-либо. И, хотя в сборной это гораздо сложнее, чем в клубе, надеюсь, у меня получилось" - добавил Мистер.

Отметим, что в тренерском послужном списке Луческу помимо "Шахтёра" есть "Зенит", "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ" и много других менее именитых клубов.

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