Луческу сделал важное заявление о своём будущем
Известный румынский тренер Мирча Луческу сделал важное заявление о своём будущем. Накануне 73-летний специалист покинул пост наставника сборной Турции и теперь является безработным.
"Хочу подождать до лета - не буду тренировать сейчас. Из России ко мне не обращались, но предложения из других стран уже есть. Однако я хотел бы вернуться к клубной работе. Хочу видеть футболистов постоянно, а не от сбора к сбору. Летом рассмотрю имеющиеся варианты и выберу из них" - цитирует Луческу Sport24.
Также он исключил своё возвращение в донецкий "Шахтёр".
"Это было бы неправильно. У "Шахтёра" есть тренер, у них отличная команда, которая, уверен, станет чемпионом страны в этом сезоне. Я достаточно потрудился в Донецке, мы создали прекрасную команду, выстроили систему, работающую до сих пор. То же самое мы пытались сделать и в сборной Турции: создать систему, философию. Думаю, я умею делать это лучше, чем кто-либо. И, хотя в сборной это гораздо сложнее, чем в клубе, надеюсь, у меня получилось" - добавил Мистер.
Отметим, что в тренерском послужном списке Луческу помимо "Шахтёра" есть "Зенит", "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ" и много других менее именитых клубов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12