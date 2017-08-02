Луческу согласовал контракт со сборной Турции



Новым главным тренером сборной Турции станет Мирча Луческу, сообщает Sabah.

По сведениям издания, румынский специалист обо всем договорился с представителями турецкой федерации футбола. На этом посту он сменит уволенного Фатиха Терима.

В данный момент Турция занимает третье место в своей группе в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

Ранее 72-летний Луческу уже работал в Турции с "Галатасараем" и "Бешикташем".

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