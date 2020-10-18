Луческу сравнил Месси и Роналду

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который ранее тренировал "Зенит", поделился мнением о нападающих "Барселоны" и "Ювентуса" — Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

"Месси — невысокий футболист, который отлично играет на ограниченном пространстве благодаря своему ускорению, уверенности в себе, дриблинга и всего прочего. Роналду — другой игрок. Он настолько любит забивать, что ему нужно больше места. Ему необходимо всеобщее содействие, помощь партнеров по команде.

Месси может многое делать сам. Роналду может работать сам в штрафной площади или в 20 метрах от нее, но он старается использовть пространство, созданное другими, и наносит удар. Вот и все. Они разные, но они оба действительно сильные игроки", — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.

33-летний Месси за свою карьеру провел 875 матчей, забил 706 голов и отдал 326 результативных передач. 35-летний Роналду принял участие в 1019 матчах, забил 742 мяча и отдал 263 голевых паса.

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