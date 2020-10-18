Луческу сравнил Месси и Роналду
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который ранее тренировал "Зенит", поделился мнением о нападающих "Барселоны" и "Ювентуса" — Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
"Месси — невысокий футболист, который отлично играет на ограниченном пространстве благодаря своему ускорению, уверенности в себе, дриблинга и всего прочего. Роналду — другой игрок. Он настолько любит забивать, что ему нужно больше места. Ему необходимо всеобщее содействие, помощь партнеров по команде.
Месси может многое делать сам. Роналду может работать сам в штрафной площади или в 20 метрах от нее, но он старается использовть пространство, созданное другими, и наносит удар. Вот и все. Они разные, но они оба действительно сильные игроки", — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.
33-летний Месси за свою карьеру провел 875 матчей, забил 706 голов и отдал 326 результативных передач. 35-летний Роналду принял участие в 1019 матчах, забил 742 мяча и отдал 263 голевых паса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14