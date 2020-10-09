Луческу сравнил Роналду с Марадоной

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, чем нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду напоминает ему легендарного Диего Марадону.

"Всегда волнительно играть против Роналду, ведь он любит забивать и обладает уникальной целеустремлённостью. Криштиану как Марадона - оставляет свой след во всех командах, где выступает", - цитирует Луческу Football Italia.

Напомним, что киевскому "Динамо" предстоит сыграть с "Ювентусом" в групповом этапе Лиги Чемпионов.

35-летний Роналду в этом сезоне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 2 матчах за "старую синьору".

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