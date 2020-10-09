Луческу сравнил Роналду с Марадоной

Теги динамо киевювентусмирча луческукриштиану роналдудиего марадона

Луческу сравнил Роналду с Марадоной

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, чем нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду напоминает ему легендарного Диего Марадону.

"Всегда волнительно играть против Роналду, ведь он любит забивать и обладает уникальной целеустремлённостью. Криштиану как Марадона - оставляет свой след во всех командах, где выступает", - цитирует Луческу Football Italia.

Напомним, что киевскому "Динамо" предстоит сыграть с "Ювентусом" в групповом этапе Лиги Чемпионов.

35-летний Роналду в этом сезоне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 2 матчах за "старую синьору".

Не пропустите: Луческу оценил тренерский потенциал Пирло. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt

Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов