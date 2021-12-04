Луческу связал получение очередного "Золотого мяча" Месси с его переходом в ПСЖ

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Луческу связал получение очередного "Золотого мяча" Месси с его переходом в ПСЖ

Фото твиттер киевского "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу предположил, что в этом году обладатель "Золотого мяча" определялся не только по спортивной составляющей.

"Вероятно, переход Лео в ПСЖ поспособствовал получению награды, потому что сегодняшний футбол - это бизнес, приносящий горы денег. Если бы Месси остался в "Барселоне", то, возможно, он не выиграл бы "Золотой мяч", - цитирует Луческу Playsport.ro.

Напомним, что 34-летний Месси перешёл из "Барсы" в ПСЖ в августе на правах свободного агента.

Аргентинец получил седьмой "Золотой мяч" в карьере, опередив в голосовании форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла. 

Не пропустите: Луческу нашёл неожиданное объяснение победе Месси в гонке за "Золотым мячом". | http://soccernews.ru
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