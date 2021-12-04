Луческу связал получение очередного "Золотого мяча" Месси с его переходом в ПСЖ
Фото твиттер киевского "Динамо"
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу предположил, что в этом году обладатель "Золотого мяча" определялся не только по спортивной составляющей.
"Вероятно, переход Лео в ПСЖ поспособствовал получению награды, потому что сегодняшний футбол - это бизнес, приносящий горы денег. Если бы Месси остался в "Барселоне", то, возможно, он не выиграл бы "Золотой мяч", - цитирует Луческу Playsport.ro.
Напомним, что 34-летний Месси перешёл из "Барсы" в ПСЖ в августе на правах свободного агента.
Аргентинец получил седьмой "Золотой мяч" в карьере, опередив в голосовании форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.
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|7
|Лион
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
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|13
|Нант
|28
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|Брест
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|16
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|28
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|28
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|Амьен
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|28
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