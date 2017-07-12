Луческу: "Три раза пытался уговорить Халка остаться в "Зените"

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу продолжает жаловаться на сложности в работе с петербургским клубом.

"Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк! Удержать невозможно? Разговаривал с ним три раза! Убеждал: "Ты мне нужен…" Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: "Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!" Разве я мог поступить иначе?

Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день! С теми же речами! "Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…" Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витцель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было все это узнавать?" – приводят слова Луческу российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" под руководством Луческу занял третье место в чемпионате России и не попал в Лигу чемпионов.

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