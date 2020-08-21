"Луческу, уходи". Фанаты "Динамо" Киев прорвались на матч УПЛ

Во время матча чемпионата Украины "Олимпик" - "Динамо" (1:4) на стадион прорвались фанаты киевского клуба, передает сообщает ua.tribuna.com.



Болельщики "Динамо" с трибуны выкрикивали оскорбления в адрес президента клуба Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы -

позор "Динамо" и "Луческу, уходи".

Напомним, матчи УПЛ проходят без зрителей из-за коронавируса.

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