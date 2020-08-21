"Луческу, уходи". Фанаты "Динамо" Киев прорвались на матч УПЛ
Во время матча чемпионата Украины "Олимпик" - "Динамо" (1:4) на стадион прорвались фанаты киевского клуба, передает сообщает ua.tribuna.com.
Болельщики "Динамо" с трибуны выкрикивали оскорбления в адрес президента клуба Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы -
позор "Динамо" и "Луческу, уходи".
Напомним, матчи УПЛ проходят без зрителей из-за коронавируса.
А еще: Киевское "Динамо" разгромило "Олимпик" в дебютном матче Луческу | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси
-
Самедов: "Спартак" в этом сезоне в тройке не будет"
-
"Луческу, уходи". Фанаты "Динамо" Киев прорвались на матч УПЛ
-
Экс-игрок сборной России Самедов открывает клинику пластической хирургии
-
"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры
-
Виллиан рассказал о целях "Арсенала" на предстоящий сезон
-
Мартинес, Лукаку и Навас - в старте на финальный матч ЛЕ "Севилья" - "Интер"
-
Андрей Мостовой рассказал о сравнении с Александром Мостовым
-
У стадиона "Аякса" установили памятник Кройффу
-
Киевское "Динамо" разгромило "Олимпик" в дебютном матче Луческу
-
"Фиорентина" представила новую форму на сезон-2020/21
-
4
Некоторые члены правления "Барсы" не против продажи Месси
-
"Ливерпуль" готов заплатить "Баварии" за Алькантара 15 млн евро
-
Гус Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао
-
"Вест Хэм" намерен избавиться от Уилшера
-
"Арсенал" и "Манчестер Сити" поспорят за полузащитника "Лиона"
-
Кокорин не нужен "Роме"
-
Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов
-
Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны"
-
"Локомотив" назвал "Милану" требования по трансферу Миранчука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13