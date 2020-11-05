Луческу усомнился в правильности назначения пенальти за фол на Месси в матче "Барселона" - "Динамо Киев"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал комментарии после проигранного матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Мы провели хороший матч. К сожалению, мы начали очень нехорошо. Совершили тот фол, позволили приблизиться к нашей штрафной. Когда речь идёт о Месси, то очень сложно блокировать его. Как сказали помощники, пенальти не совсем справедливо назначили. После этого мы начали играть намного лучше. Имели много возможностей и выходы один на один. Но отсутствие опыта сыграло здесь важную роль. Мы не смогли реализовать наши моменты. Думаю, как минимум заслуживали ничью, но, учитывая условия, в которых играли, доволен игрой ребят", - сказал Луческу.

"Барса" открыла счёт на 5-й минуте встречи благодаря голу Лионеля Месси с пенальти, который аргентинец сам и заработал.

В итоге "сине-гранатовые" победили "Динамо" со счётом 2:1 и продолжают идти в группе ЛЧ без потерь.

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