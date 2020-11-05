Луческу усомнился в правильности назначения пенальти за фол на Месси в матче "Барселона" - "Динамо Киев"

Теги мирча луческудинамо киевбарселоналионель месси

Луческу усомнился в правильности назначения пенальти за фол на Месси в матче "Барселона" - "Динамо Киев"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал комментарии после проигранного матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Мы провели хороший матч. К сожалению, мы начали очень нехорошо. Совершили тот фол, позволили приблизиться к нашей штрафной. Когда речь идёт о Месси, то очень сложно блокировать его. Как сказали помощники, пенальти не совсем справедливо назначили. После этого мы начали играть намного лучше. Имели много возможностей и выходы один на один. Но отсутствие опыта сыграло здесь важную роль. Мы не смогли реализовать наши моменты. Думаю, как минимум заслуживали ничью, но, учитывая условия, в которых играли, доволен игрой ребят", - сказал Луческу.

"Барса" открыла счёт на 5-й минуте встречи благодаря голу Лионеля Месси с пенальти, который аргентинец сам и заработал.

В итоге "сине-гранатовые" победили "Динамо" со счётом 2:1 и продолжают идти в группе ЛЧ без потерь.

Не пропустите: 18-летний голкипер киевского "Динамо" Нещерет совершил 12 сэйвов в дебютном матче в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шапи раскритиковал игроков "Краснодара" после поражения от "Севильи"

Шапи раскритиковал игроков "Краснодара" после поражения от "Севильи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов