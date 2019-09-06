Луческу: "Уверен, Кокорин вернётся на топ-уровень, как когда-то Стрельцов"

Бывший наставник "Зенита" Мирча Луческу высказался по поводу скорого освобождения из колонии нападающего Александра Кокорина.

"Я не знаком с Мамаевым, так что могу сказать лишь о Саше Кокорине. Уверен, он вернётся на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время - нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму. Но он молод, профессионален и имеет большой талант.

К тому же, уверен, захочет, скажем так, отомстить жизни и обстоятельствам за то, что с ним произошло. Кокорин захочет показать всем, что он, в первую очередь, талантливый футболист, а не хулиган, чтобы люди запомнили его по тому, что он делает на поле, а не тому, что было в последний год.

Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернётся на топ-уровень!" - сказал Луческу.

Напомним, что Кокорин сможет покинуть колонию через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.

30 июня контракт форварда с "Зенитом" истёк, но клуб уже готовит для него новое соглашение.

Что касается Стрельцова, то в 1958 году легендарного советского футболиста осудили за изнасилование, но спустя 7 лет он вернулся в большой футбол и сразу же привёл "Торпедо" к чемпионству в СССР.

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