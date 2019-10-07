Луческу ведет переговоры с "Динамо"
Румынский тренер Мирча Луческу ведет переговоры с московским "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, к матчу 13-го тура РПЛ с "Краснодаром", который состоится 20 октября, у команды уже должен быть главный тренер.
Ранее 74-летний специалист работал с петербургским "Зенитом" и донецким "Шахтером". Также возглавлял сборную Турции, которую покинул в феврале 2019 года.
В субботу, 5 октября, наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 баллов в 12 турах.
А еще: Луческу ждёт предложение от "Шахтёра" или "Динамо"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8