Луческу ведет переговоры с "Динамо"

Румынский тренер Мирча Луческу ведет переговоры с московским "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, к матчу 13-го тура РПЛ с "Краснодаром", который состоится 20 октября, у команды уже должен быть главный тренер.

Ранее 74-летний специалист работал с петербургским "Зенитом" и донецким "Шахтером". Также возглавлял сборную Турции, которую покинул в феврале 2019 года.

В субботу, 5 октября, наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 баллов в 12 турах.

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