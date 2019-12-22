Луческу ведет переговоры с клубом из Швейцарии



Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу может возглавить швейцарский "Сьон", сообщает Le Matin.

По сведениям издания, румынский специалист отклонил предложение бразильского "Сантоса" и теперь ведет переговоры со швейцарцами.

74-летний Луческу ранее тренировал "Корвинул", сборную Румынии, бухарестское "Динамо", "Пизу", "Брешию", "Реджану", бухарестский "Рапид", "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Шахтер" и сборную Турции.

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