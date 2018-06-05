Луческу верит, что Россия дойдет до полуфинала Чемпионата Мира

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Луческу верит, что Россия дойдет до полуфинала Чемпионата Мира
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу оценил шансы российской национальной команды на Чемпионате Мира-2018.

"Не в сфере моей ответственности говорить за российскую сборную. Для нас важно играть с командами, которые хорошо мотивированы. Для меня это важные тестовые игры. Мы не позволили сборной России играть в свою игру, но во втором тайме мы пропустили.

У меня есть друзья среди игроков сборной России – это Смольников и Жирков. Я – фанат сборной России. Верю, что они дойдут до полуфинала. Если первые два матча на чемпионате мира они выиграют, то все получится", – приводят слова Луческу российские СМИ.

Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Стоит отметить, что россияне не могут победить в последних семи матчах.

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