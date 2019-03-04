Луческу во время работы в "Шахтере" отказался от Салаха

Теги шахтер донецкмирча луческумохамед салах

Луческу во время работы в "Шахтере" отказался от Салаха

Телеведущий украинского канала "2+2" Игорь Цыганык рассказал историю о том, что Мохамед Салах мог перебраться в "Шахтер".

"Однажды "Шахтеру" предлагали услуги еще очень молодого Мохамеда Салаха, однако Мирча Луческу тогда не поверил, что в Египте бывают большие футболисты", - приводят слова Цыганыка украинские СМИ.

Сейчас Салах выступает за "Ливерпуль", где в этом сезоне забил 20 голов и отдал 8 ассистов в 38 играх.

Напомним, что Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год. За это время клуб добыл 22 трофея.

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