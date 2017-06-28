Луческу: "Во втором сезоне "Зенит" со мной мог бы выступить лучше"

Бывший главный тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу высказался о расставании с "сине-бело-голубыми".

"Да, это правда - мы договорились с клубом. Не хотелось сидеть без работы и ждать еще целый год. Я полон энтузиазма и здоровья продолжать работать. С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать. Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше", - цитирует 71-летнего специалиста ФАН.

Напомним, "Зенит" выплатил Луческу неустойку. | soccernews.ru