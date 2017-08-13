Луческу возглавил ПАОК

ПАОК на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Рэзвана Луческу.

У руля греческой команды 48-летний специалист сменил Александара Станоевича.

Рэзван Луческу, который является сыном наставника сборной Турции Мирчи Луческу, ранее возглавлял "Брашов", "Рапид", снова "Брашов", сборную Румынии, снова "Рапид", "Аль-Джаиш", "Петролул" и "Ксанти".

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