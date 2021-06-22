Луческу высказался о поражении сборной Украины от Австрии

Фото твиттер киевского "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями о матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Австрии и Украины.

Напомним, что австрийцы выиграли со счётом 1:0, благодаря чему заняли итоговое второе место в квартете, а украинцы финишировали третьими.

"В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что команда вышла на поле уверенной, что может без проблем свести матч вничью. Игроки были слишком расслабленны и несерьёзны при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всём, что делали. Они заслужили победу", - цитирует Луческу "Мета Спорт".

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