Луческу высказался о поражении сборной Украины от Австрии

Теги австрияукраинамирча луческудинамо киев

Луческу высказался о поражении сборной Украины от Австрии

Фото твиттер киевского "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями о матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Австрии и Украины.

Напомним, что австрийцы выиграли со счётом 1:0, благодаря чему заняли итоговое второе место в квартете, а украинцы финишировали третьими.

"В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что команда вышла на поле уверенной, что может без проблем свести матч вничью. Игроки были слишком расслабленны и несерьёзны при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всём, что делали. Они заслужили победу", - цитирует Луческу "Мета Спорт".

Не пропустите: Аршавин назвал причину поражения Украины в матче с Австрией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия может оспорить результат матча с Данией из-за технической ошибки судьи

Россия может оспорить результат матча с Данией из-за технической ошибки судьи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов