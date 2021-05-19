Луческу высказался об игре "нового Шевченко" за "Динамо"
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением об игре нападающего Владислава Супряги, которого называют "новым Шевченко".
"К сожалению, Супряга не оправдал тех ожиданий, которые мы возлагали. Нам нужно было забивать, чтобы побеждать. Он не помогал нам так, как должен был. У Супряги много плюсов: игра обеими ногами, скорость, игра головой. Но нет агрессивности. Он очень легко теряет мяч и уступает в единоборствах. Проиграл конкуренцию Беседину во втором круге. Конечно, если бы команда была где-то в середине таблицы, он играл бы чаще. Сейчас ему нужно больше игрового времени", – сказал Луческу в интервью каналу Football Hub в YouTube.
В завершившемся сезоне 21-летний Супряга провел за "Динамо" 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с украинским клубом действует до 31 декабря 2025 года.
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