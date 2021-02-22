Луческу высказался об уходе из "Динамо" Шабанова и Русина
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал уход из команды защитника Артема Шабанова и нападающего Назария Русина, которые перешли в польскую "Легию" на правах аренды.
"Шабанов является хорошим защитником. Он обладает первым пасом, здорово играет головой, у него большой опыт. Я не хотел его отпускать, но он очень хотел перейти в "Легию".
Русин очень талантливый футболист, но ему еще рано играть за "Динамо". Его прогресс сильно замедлился из-за серьезной травмы. Впрочем, у него есть все навыки. Думаю, что чемпионат Польши ему подходит", - приводит слова Луческу Sportowe Fakty.
28-летний Шабанов выступает за "Динамо" с 2018 года. Всего он провел за киевский клуб 69 матчей, забил три мяча и отдал один голевой пас.
22-летний Русин играет за "Динамо" с 2018 года. На его счету девять забитых мячей и три результативные передачи в 41 поединке за киевлян.
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|Команда
|М
|О
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|22
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
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|Александрия
|22
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|Колос Ковалёвка
|21
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|Dnipro-1
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|Львов
|22
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|Олимпик Донецк
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