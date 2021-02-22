Луческу высказался об уходе из "Динамо" Шабанова и Русина

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Луческу высказался об уходе из "Динамо" Шабанова и Русина

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал уход из команды защитника Артема Шабанова и нападающего Назария Русина, которые перешли в польскую "Легию" на правах аренды.

"Шабанов является хорошим защитником. Он обладает первым пасом, здорово играет головой, у него большой опыт. Я не хотел его отпускать, но он очень хотел перейти в "Легию".

Русин очень талантливый футболист, но ему еще рано играть за "Динамо". Его прогресс сильно замедлился из-за серьезной травмы. Впрочем, у него есть все навыки. Думаю, что чемпионат Польши ему подходит", - приводит слова Луческу Sportowe Fakty.

28-летний Шабанов выступает за "Динамо" с 2018 года. Всего он провел за киевский клуб 69 матчей, забил три мяча и отдал один голевой пас.

22-летний Русин играет за "Динамо" с 2018 года. На его счету девять забитых мячей и три результативные передачи в 41 поединке за киевлян.

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