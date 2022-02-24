Луческу: "Я не трус и не покину Киев"

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Луческу: "Я не трус и не покину Киев"

Фото твиттер киевского "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу дал понять, что не будет уезжать из Украины, несмотря на российскую военную операцию на территории страны.

"Вся спортивная деятельность на Украине была приостановлена на 30 дней. Я не покину Киев, чтобы вернуться в Румынию, я не трус. Надеюсь, что эти большие люди без мозгов остановят войну. Я никогда не думал, что это возможно", - сказал 76-летний специалист.

Возобновление УПЛ после зимней паузы было запланировано на пятницу, 25 февраля. Из-за военного положения на Украине турнир приостановлен на неопределённый срок.

Не пропустите: Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране. | http://soccernews.ru
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