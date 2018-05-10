Луческу: "Я обижен на Манчини"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал о своей обиде на итальянского коллегу Роберто Манчини, который сменил его в питерском "Зените", подписав контракт с клубом еще до ухода румына.

"Я обижен на Манчини. Это был недопустимый жест для профессионала. И это не первый раз, когда Манчини поступил подобным образом. Такое было и в "Шахтере". Манчини приезжал в Донецк, когда главным тренером команды был я. Мы играли c "Барселоной" и проиграли со счетом 1:2. Это тот самый матч, когда "Барселона" не выбила мяч в аут, а Месси забил в добавленное время. Я устроил скандал и хотел уйти в отставку. Не только из-за поражения, но и в связи с ситуацией с Манчини. Он был тогда на трибуне, его сопровождал весь персонал. Но в итоге владелец клуба Ринат Ахметов попросил меня не уходить. В том сезоне мы выиграли Кубок УЕФА", - цитирует 72-летнего специалиста Gazeta Sporturilor.

Напомним, Манчини уже согласовывает условия контракта с Итальянской федерацией футбола. | soccernews.ru