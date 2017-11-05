Луческу: "Я знал, что Спаллетти преуспеет в "Интере"
Наставник сборной Турции Мирча Луческу не удивлен успехам Лучано Спаллетти на посту тренера "Интера".
"Я знал, что Спаллетти преуспеет. Мы много раз сталкивались с ним, когда он работал в "Зените", а я - в "Шахтере". Во время зимней паузы у нас было только два или три сильных соперника для товарищеских игр - "Зенит" и ЦСКА. Тогда был создан товарищеский турнир, чтобы мы могли проводить контрольные поединки. У Лучано была отличная команда. Я злился, если он обыгрывал нас!" - приводит слова Луческу Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|12
|32
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|11
|27
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0