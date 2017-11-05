Луческу: "Я знал, что Спаллетти преуспеет в "Интере"

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Луческу: "Я знал, что Спаллетти преуспеет в "Интере"

Наставник сборной Турции Мирча Луческу не удивлен успехам Лучано Спаллетти на посту тренера "Интера".

"Я знал, что Спаллетти преуспеет. Мы много раз сталкивались с ним, когда он работал в "Зените", а я - в "Шахтере". Во время зимней паузы у нас было только два или три сильных соперника для товарищеских игр - "Зенит" и ЦСКА. Тогда был создан товарищеский турнир, чтобы мы могли проводить контрольные поединки. У Лучано была отличная команда. Я злился, если он обыгрывал нас!" - приводит слова Луческу Football Italia.

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