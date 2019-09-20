Луческу ждёт предложение от "Шахтёра" или "Динамо"
Известный румынский тренер Мирча Луческу рассчитывает вернуться в чемпионат Украины.
По информации Sport.ro, 74-летний специалист ждёт предложение от донецкого "Шахтёра" или киевского "Динамо".
Экс-наставник "Зенита" знает об интересе к нему со стороны клубов УПЛ, поэтому отказался возглавить бухарестский "Рапид".
Напомним, что последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.
Также стоит отметить, что опытнейший румын уже тренировал "Шахтёр" с 2004 по 2016 год.
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