Луческу ждёт предложение от "Шахтёра" или "Динамо"

Известный румынский тренер Мирча Луческу рассчитывает вернуться в чемпионат Украины.

По информации Sport.ro, 74-летний специалист ждёт предложение от донецкого "Шахтёра" или киевского "Динамо".

Экс-наставник "Зенита" знает об интересе к нему со стороны клубов УПЛ, поэтому отказался возглавить бухарестский "Рапид".

Напомним, что последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

Также стоит отметить, что опытнейший румын уже тренировал "Шахтёр" с 2004 по 2016 год.

Не пропустите: Сын Шевченко может выбрать между четырьмя сборными. | http://soccernews.ru