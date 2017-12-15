Полузащитнику "Атлетико Паранаэнсе" Лучо Гонсалесу грозит тюремное заключение, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, экс-игрок сборной Аргентины обвиняется в попытке убийства своей жены.

Супруга Гонсалеса утверждает, что футболист пытался задушить её, а также порезал ей запястья. Полиция уже начала расследование этого дела.

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