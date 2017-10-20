Лучшая атака против крепкой обороны: "Манчестер Сити" принимает "Бернли"

"Манчестер Сити" – "Бернли"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Роджер Ист

Субботняя программа девятого тура английской Премьер-Лиги продолжится на первый взгляд не очень интригующим (но это только на первый взгляд) противостоянием на "Этихаде", где местный "Манчестер Сити" примет "Бернли". "Горожане" сейчас пребывают просто в фантастической форме и преподнесенном настроении, многие эксперты и аналитики справедливо называют подопечных Пепа Гвардиолы лучшей командой прямо сейчас в Европе. Действительно, "голубые" сметают все и всех на своем пути, за восемь предыдущих туров "Сити" позволил себе оступиться лишь однажды, еще во втором туре сыграв вничью с "Эвертоном".

"Горожане" с 22 очками в активе возглавляют турнирную таблицу, засыпают всех забитыми мячами, как вот, например, в последнем матче против "Стока", когда "гончары" вынуждены были семь раз вытягивать сферу из сетки собственных ворот. В связи с этим возникает вопрос, когда же все-таки наступит спад у манчестерского клуба. Вполне себе он может произойти уже в матче с "Бернли". Действительно, "бордовые", которым еще перед сезоном пророчили статус одного из аутсайдеров, приятно удивляют от тура к туру. Подопечные Шона Дайча к текущему времени располагаются на седьмой строчке. Команда с относительно скромными ресурсами дает бой всем, проиграв лишь однажды, и то дома "Вест Брому". Самым популярным исходом в поединках с участием "Бернли" является ничья.

Изюминка коллектива Шона Дайча в том, что они очень мало пропускают. За восемь туров всего шесть пропущенных, меньше - только у первой тройки в лице манчестерских клубов и "Тоттенхэма".

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Бернли":

Несмотря на то, что "Манчестер Сити" проиграл лишь один из шести матчей "Бернли" в рамках в Премьер-Лиге, во всех остальных поединках против "бордовых" манкунианцы непременно пропускали.

Текущий старт сезона (13 очков после восьми туров) лучший для "Бернли" в рамках Премьер-Лиги.

Габриэль Жезус забил 13 голов в своих первых 15 матчах в рамках АПЛ. Только Мик Куинн (14) и Эндрю Коул (15) имеют показатели лучше за такое же количество матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Стерлинг, Де Брюйне, Гюндоган, Сане, Жезус

Бернли: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Брэди, Дефур, Корк, Арфилд, Хендрик, Вуд

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Бернли":

Естественно, "Манчестер Сити" является явным фаворитом встречи. Последние результаты "горожан" просто лишают букмекеров возможности даже подумать о каком-либо другом исходе в матче с "Бернли", кроме победы.

Выигрыш манкунианцев в среднем оценивается в 1.11. В то время, как в случае виктории "бордовых", поставившие на нее сорвут настоящий куш, потому что коэффициент в зависимости от конторы колеблется в пределах от 21.0 до 28.0.

Богдан Архипенко

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