Лучшая атака против крепкой обороны: "Манчестер Сити" принимает "Бернли"
"Манчестер Сити" – "Бернли"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Роджер Ист
Субботняя программа девятого тура английской Премьер-Лиги продолжится на первый взгляд не очень интригующим (но это только на первый взгляд) противостоянием на "Этихаде", где местный "Манчестер Сити" примет "Бернли". "Горожане" сейчас пребывают просто в фантастической форме и преподнесенном настроении, многие эксперты и аналитики справедливо называют подопечных Пепа Гвардиолы лучшей командой прямо сейчас в Европе. Действительно, "голубые" сметают все и всех на своем пути, за восемь предыдущих туров "Сити" позволил себе оступиться лишь однажды, еще во втором туре сыграв вничью с "Эвертоном".
"Горожане" с 22 очками в активе возглавляют турнирную таблицу, засыпают всех забитыми мячами, как вот, например, в последнем матче против "Стока", когда "гончары" вынуждены были семь раз вытягивать сферу из сетки собственных ворот. В связи с этим возникает вопрос, когда же все-таки наступит спад у манчестерского клуба. Вполне себе он может произойти уже в матче с "Бернли". Действительно, "бордовые", которым еще перед сезоном пророчили статус одного из аутсайдеров, приятно удивляют от тура к туру. Подопечные Шона Дайча к текущему времени располагаются на седьмой строчке. Команда с относительно скромными ресурсами дает бой всем, проиграв лишь однажды, и то дома "Вест Брому". Самым популярным исходом в поединках с участием "Бернли" является ничья.
Изюминка коллектива Шона Дайча в том, что они очень мало пропускают. За восемь туров всего шесть пропущенных, меньше - только у первой тройки в лице манчестерских клубов и "Тоттенхэма".
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Бернли":
Несмотря на то, что "Манчестер Сити" проиграл лишь один из шести матчей "Бернли" в рамках в Премьер-Лиге, во всех остальных поединках против "бордовых" манкунианцы непременно пропускали.
Текущий старт сезона (13 очков после восьми туров) лучший для "Бернли" в рамках Премьер-Лиги.
Габриэль Жезус забил 13 голов в своих первых 15 матчах в рамках АПЛ. Только Мик Куинн (14) и Эндрю Коул (15) имеют показатели лучше за такое же количество матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Стерлинг, Де Брюйне, Гюндоган, Сане, Жезус
Бернли: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Брэди, Дефур, Корк, Арфилд, Хендрик, Вуд
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Бернли":
Естественно, "Манчестер Сити" является явным фаворитом встречи. Последние результаты "горожан" просто лишают букмекеров возможности даже подумать о каком-либо другом исходе в матче с "Бернли", кроме победы.
Выигрыш манкунианцев в среднем оценивается в 1.11. В то время, как в случае виктории "бордовых", поставившие на нее сорвут настоящий куш, потому что коэффициент в зависимости от конторы колеблется в пределах от 21.0 до 28.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Вест Бромвич Альбион
|8
|10
|11
|Саутгемптон
|8
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|8
|6
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3