Лучшая футболистка мира назвала Трампа психом

Обладательница женского "Золотого мяча"-2019 американка Меган Рапино заявила, что она мечтает об уходе Дональда Трампа с поста президента США.

"В 2020 году я мечтаю победить со сборной США на олимпийских играх. Еще ни одна сборная не выигрывала золото Олимпиады сразу после победы на чемпионате мира. Еще я хочу, чтобы у нас был новый президент. Нынешний - просто псих.

Я хочу кандидата-демократа, который сумел бы реформировать систему, которая, работает только для богачей. Мы должны позаботиться о бедных, включая тех, кто голосовал за Трампа", - приводит слова Рапино France Football.

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