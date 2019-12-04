Лучшая футболистка мира назвала Трампа психом
Обладательница женского "Золотого мяча"-2019 американка Меган Рапино заявила, что она мечтает об уходе Дональда Трампа с поста президента США.
"В 2020 году я мечтаю победить со сборной США на олимпийских играх. Еще ни одна сборная не выигрывала золото Олимпиады сразу после победы на чемпионате мира. Еще я хочу, чтобы у нас был новый президент. Нынешний - просто псих.
Я хочу кандидата-демократа, который сумел бы реформировать систему, которая, работает только для богачей. Мы должны позаботиться о бедных, включая тех, кто голосовал за Трампа", - приводит слова Рапино France Football.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34