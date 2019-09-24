Лучшая футболистка мира высказалась об итогах голосования по лучшему игроку мира

2 Теги ливерпульвирджил ван дейк

Лучшая футболистка мира высказалась об итогах голосования по лучшему игроку мира

Лучшая футболистка года по версии ФИФА Меган Рапино выразила мнение, что лучшим футболистом года должен был стать голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

"Приз должен был получить ван Дейк. Он очень хорошенький", - приводит слова Рапино AS.

Напомним, что обладателем награды стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, получивший 46 голосов. Второе место занял ван Дейк (38). На третьей позиции - португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).

Не пропустите: Это’О заявил, что не считает Месси лучшим игроком года. | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

должен, потому что он хорошенький)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Примерно такие же доводы у латентного и пьяни)

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