Лучшая защита – нападение: "Наполи" жаждет взять реванш у "Манчестер Сити"

"Наполи" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

Второй игровой день четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов будет представлен целым рядом интереснейших событий, в одном из которых "Наполи" в своем негостеприимном логове примет "Манчестер Сити". Все любители футбола просто с колоссальным нетерпением ожидали их первой схватки, которая произошла две недели назад, а теперь с ничуть не меньшим азартом ждут противостояния и на "Сан-Паоло". Особый интерес к данному поединку прикован потому, что между собой встречаются две невероятно харизматичные и атакующие команды, которые в нынешнем сезоне в своих национальных первенствах пока что не знают себе равных.

В квартет "F", который представляют неаполитанцы и манкунианцы на экваторе группового этапа сложилась интересная ситуация, в которой каждая команда, располагающаяся на своем месте, опережает соперника, дышащего в спину на три пункта. "Горожане" выиграли все три матча, поэтому единолично возглавляют турнирную таблицу, в то время, как "партенопейцы" - всего один, следовательно, отстают от "Шахтера" на три балла. Выходя из этого, вне зависимости от того как в параллельном матче донецкий клуб сыграет с "Фейеноордом", подопечным Пепа Гвардиолы достаточно будет добыть ничью, что обеспечить себе место в плей-офф.

Ребятам Маурицио Сарри просто некуда деваться. Итальянскому клубу необходима только победа, чтобы по-настоящему включиться в гонку за второе место. В принципе, обе команды подходят к матчу полностью укомплектованными. "Наполи" за последний год уже привык обходиться без Аркадиуша Милика, продолжающего восстанавливаться от травмы. В свою очередь, "Манчестер Сити" не сильно горюет по вечно лечащемуся Венсану Компани, ну а с ролью травмированного Бенжамен Менди пока неплохо справляется Фабиан Делф.

Интересные факты противостояния "Наполи" и "Манчестер Сити":

"Наполи" лишь однажды играл против "Манчестер Сити" в Италии. В рамках группового этапа Лиги чемпионов 2011/2012 неаполитанцы одержали победу со счетом 2:1. На гол Марио Балотелли хозяева ответили дублем Эдинсона Кавани.

"Наполи" не проигрывает английским клубам на "Сан-Паоло" уже пять матчей кряду (четыре победы и одна ничья).

Из шести матчей на Апеннинах "горожане" выиграли только один, при двух ничьих и трех поражениях.

Ориентировочные составы на игру:

Наполи: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гюлам, Аллан, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Л. Инсинье, Мертенс

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Прогноз на матч "Наполи" – "Манчестер Сити":

Несмотря близкий счет встречи двухнедельной давности, "Манчестер Сити" выиграл достаточно уверенно. Тем не менее, это не повод манкунианцев считать явным фаворитом, потому как "Наполи", играющий дома и на выезде – это совершенно две разные команды.

Букмекеры также фаворита не выделяют, но все же чуть больше верят в победу англичан – 2.4. В то время, как коэффициент на викторию неаполитанцев в среднем составляет 2.75.

Богдан Архипенко

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