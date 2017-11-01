Лучшая защита – нападение: "Наполи" жаждет взять реванш у "Манчестер Сити"
"Наполи" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
Второй игровой день четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов будет представлен целым рядом интереснейших событий, в одном из которых "Наполи" в своем негостеприимном логове примет "Манчестер Сити". Все любители футбола просто с колоссальным нетерпением ожидали их первой схватки, которая произошла две недели назад, а теперь с ничуть не меньшим азартом ждут противостояния и на "Сан-Паоло". Особый интерес к данному поединку прикован потому, что между собой встречаются две невероятно харизматичные и атакующие команды, которые в нынешнем сезоне в своих национальных первенствах пока что не знают себе равных.
В квартет "F", который представляют неаполитанцы и манкунианцы на экваторе группового этапа сложилась интересная ситуация, в которой каждая команда, располагающаяся на своем месте, опережает соперника, дышащего в спину на три пункта. "Горожане" выиграли все три матча, поэтому единолично возглавляют турнирную таблицу, в то время, как "партенопейцы" - всего один, следовательно, отстают от "Шахтера" на три балла. Выходя из этого, вне зависимости от того как в параллельном матче донецкий клуб сыграет с "Фейеноордом", подопечным Пепа Гвардиолы достаточно будет добыть ничью, что обеспечить себе место в плей-офф.
Ребятам Маурицио Сарри просто некуда деваться. Итальянскому клубу необходима только победа, чтобы по-настоящему включиться в гонку за второе место. В принципе, обе команды подходят к матчу полностью укомплектованными. "Наполи" за последний год уже привык обходиться без Аркадиуша Милика, продолжающего восстанавливаться от травмы. В свою очередь, "Манчестер Сити" не сильно горюет по вечно лечащемуся Венсану Компани, ну а с ролью травмированного Бенжамен Менди пока неплохо справляется Фабиан Делф.
Интересные факты противостояния "Наполи" и "Манчестер Сити":
"Наполи" лишь однажды играл против "Манчестер Сити" в Италии. В рамках группового этапа Лиги чемпионов 2011/2012 неаполитанцы одержали победу со счетом 2:1. На гол Марио Балотелли хозяева ответили дублем Эдинсона Кавани.
"Наполи" не проигрывает английским клубам на "Сан-Паоло" уже пять матчей кряду (четыре победы и одна ничья).
Из шести матчей на Апеннинах "горожане" выиграли только один, при двух ничьих и трех поражениях.
Ориентировочные составы на игру:
Наполи: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гюлам, Аллан, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Л. Инсинье, Мертенс
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро
Прогноз на матч "Наполи" – "Манчестер Сити":
Несмотря близкий счет встречи двухнедельной давности, "Манчестер Сити" выиграл достаточно уверенно. Тем не менее, это не повод манкунианцев считать явным фаворитом, потому как "Наполи", играющий дома и на выезде – это совершенно две разные команды.
Букмекеры также фаворита не выделяют, но все же чуть больше верят в победу англичан – 2.4. В то время, как коэффициент на викторию неаполитанцев в среднем составляет 2.75.
Богдан Архипенко
Также читайте! Анонс матча "Севилья" - "Спартак" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вторая часть российско-молдавского противостояния: "Локомотив" принимает "Шериф"
-
Холодный прием: "Зенит" едет в гости к норвежскому "Русенборгу"
-
Четвертый снаряд в одну воронку: "Янг Бойз" принимает киевское "Динамо"
-
"Шахтер" во второй раз переиграл "Фейеноорд" и еще на шаг приблизился к выходу из группы
-
В фантастическом матче "Манчестер Сити" обыгрывает "Наполи" и выходит в плей-офф
Лента новостей
-
Мотта не будет прооперирован
-
Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"
-
Главный тренер АПОЭЛ не верил в то, что его команда может взять два очка в ЛЧ
-
Ещенко: "Шансы на выход из группы есть, будем бороться дальше"
-
Гвардиола: "Мы победили фантастическую команду"
-
Ватцке: "Больны те, кто считает, что "Боруссия" в кризисе"
-
Каррера: "Спартаку" было сложно играть без поддержки болельщиков"
-
Писарев: "Ошибки Фернандо - это, прежде всего, результат давления "Севильи"
-
Зидан: "Тоттенхэм" может выиграть Лигу Чемпионов"
-
Роналду анонсировал свой уход из "Реала"
-
Вторая часть российско-молдавского противостояния: "Локомотив" принимает "Шериф"
-
Холодный прием: "Зенит" едет в гости к норвежскому "Русенборгу"
-
Четвертый снаряд в одну воронку: "Янг Бойз" принимает киевское "Динамо"
-
Зидан: "Физически "Реал" находится в хорошей форме"
-
"Манчестер Сити" продлил свою рекордную беспроигрышную серию
-
Зидан потерпел свое самое крупное поражение на посту наставника "Реала"
-
Выход в плей-офф Лиги Чемпионов уже оформили четыре команды
-
Зидан: "Тоттенхэм" оказался лучше во всех аспектах игры"
-
Пареха: "Севилья" отплатила "Спартаку"
-
Почеттино: "Рассчитывал увидеть лучший "Реал"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|12
|2
|Базель
|4
|6
|3
|ЦСКА Москва
|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
|4
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|8
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Спартак Москва
|4
|5
|4
|Марибор
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|4
|12
|2
|Шахтер Донецк
|4
|9
|3
|Наполи
|4
|3
|4
|Фейеноорд
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|4
|10
|2
|Порту
|4
|6
|3
|РБ Лейпциг
|4
|4
|4
|Монако
|4
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|4
|10
|2
|Реал Мадрид
|4
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|4
|2
|4
|АПОЭЛ
|4
|2