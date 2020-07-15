"Лучше бы не видел". Аршавин рассказал о встрече с бывшей женой

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"Лучше бы не видел". Аршавин рассказал о встрече с бывшей женой

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что у него сложные отношения с бывшей гражданской женой телеведущей Юлией Барановской

"Я не видел своих старших детей 6 лет или даже 6,5 года. С прошлого года я стал с ними встречаться периодически. Дочку младшую (От второй жены Алисы Казьминой. - Прим. Soccernews) я не видел уже полтора года. Может быть, также придется ее не видеть очень долгое время. Но на это были объективные и субъективные причины.

Никаких договоренностей нету. И в принципе свою первую жену Юлю я видел один раз теперь уже за 7 лет, и то случайно. Предпочел бы ее не видеть и в тот раз. Просто дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую. Это облегчает задачу", - приводит слова Аршавина "Фонтанка".

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