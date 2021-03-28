Лучше, чем финская баня! Теему Пукки проводит свой лучший отрезок в карьере, тащит сборную Финляндии и находится на радаре у ТОПов

Теги теему пукки

Лучше, чем финская баня! Теему Пукки проводит свой лучший отрезок в карьере, тащит сборную Финляндии и находится на радаре у ТОПов

Он не поражает мощной антропометрией, которая присуща представителям народов Севера. Рост – 180 сантиметров, ничего особенного. Но когда оказывается в штрафной соперника – жди беды. Настойчивость, правильный выбор позиции и какое-то нереальное голевое чутье позволяют часто воплощать моменты в забитые мячи. О Теему Пукки футбольный мир впервые узнал в августе 2011-го. Тогда в решающем квалификационном раунде Лиги Европы безоговорочный фаворит – "Шальке" – столкнулся с отчаянным сопротивлением ХИКа. Финны выиграли домашний матч – 2:0, а дубль оформил 21-летний Пукки. Забил он и в Гельзенкирхене. Этого оказалось мало для выхода в групповой турнир (поражение 1:6), но вполне достаточно, чтобы "кобальтовые" подписали контракт с молодым талантом. Вообще-то, его легионерская карьера началась задолго до Бундеслиги. В 2008-м совсем юный воспитанник финского клуба КТП оказался в испанской "Севилье", точнее – в ее дубле. На Пиренеях Теему провел 2 года, получил с "Севильей Атлетико" молодежный Кубок Испании, а вот за первую команду сыграл всего один матч. Вышколенного, но неуверенного в себе нападающего подхватил родной гранд – ХИК. Здесь он раззабивался, после чего была Германия.

Шальке начала 2010-х – это грозный тандем опытных форвардов Рауля и Хунтелаара. Выиграть у них конкуренцию было крайне сложно, однако Пукки получал определенное игровое время и даже забивал. В 2013-м его контракт выкупил "Селтик". А теперь обратите внимание на интересный символическое совпадение. Но по-настоящему Теему прижился в датском "Брондбю", где продуктивно сыграл с 2014 по 2018-й. С годами он мужал, опыта увеличивался, а результативность росла. Стоит отметить, что ни в одном из своих клубов Пукки откровенно не проваливался: где забивал больше, где меньше, но – забивал! И каждый из этих клубов покидал не с пустыми руками. С ХИКом – два чемпионских титула и Кубок Финляндии. С "Шальке" – бронзовый призер Бундеслиги. А еще – чемпион Шотландии с "Селтиком" и обладатель Кубка Дании с "Брондбю".

В 2018-м его жизнь изменилась кардинально. Начался новый, куда более серьезный карьерный этап – Пукки заключил контракт с "Норвичем", который на тот момент находился в Чемпионшипе. В дебютном сезоне финн наколотил 29 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата, а "канарейки" вернулись в Премьер-лигу с первого места. Среди элиты "Норвич" оказался слабым звеном. Пукки делал все, что было в его силах – забил 11 голов из 26 общекомандных. Но – лишь 21 очко в 38 турах – и снова привет, Чемпионшип. Клуб из Нориджа является типичной "командой-лифтом", маневрируя между двумя сильнейшими дивизионами Англии. Однако даже о таком статусе многие из старых, легендарных британских клубов могут только мечтать. И что вы думаете? Прямо сейчас, после 38 матчей, "Норвич" снова уверенно возглавляет таблицу Чемпионшипа, на 8 очков опережая "Уотфорд" и на целых 14 – "Суонси". До финиша – 8 туров, поэтому у команды Пукки просто роскошные шансы взять первую или вторую строчку, которые дают право квалифицироваться в АПЛ. Сам Теему забивает по графику – у него 22 результативные удары и второе место в списке бомбардиров. Можно сказать, что он находится в лучшей форме за всю свою жизнь. И награда лучшему игроку месяца – хорошая иллюстрация. "Февраль – хороший месяц", – комментирует это фото Пукки. Еще бы!

Отдельная тема – сборная Финляндии. Команда росла и добавляла оборотов синхронно со своим нападающим. В среду, 24 марта, Теему дважды расписался в воротах сборной Боснии и Герцеговины, и лишь досадный рикошет на последних минутах помешал Суоми отпраздновать первую победу в квалификации к ЧМ-2022. Это был 28 и 29 гол Пукки в футболке национальной команды. По этому показателю он догнал Микаэля Форсселла, впереди – только легендарный Литманен (32 гола). То есть, только трагическое стечение обстоятельств помешает нашему герою стать лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии. Ему не привыкать к голам в ворота фаворитов. Пукки снимал скальпы из Турции, Чехии, Венгрии, Уэльса, Исландии (в 2016-м, когда островитяне находились на пике) и даже Италии и Испании. Мяч в ворота пиренейцев гарантировал Суоми сенсационную ничью (1:1). В отборе на Евро-2020 Пукки отличился 9 раз – финны сыграют в финальной части чемпионата Европы впервые за всю свою историю. А сейчас есть шанс и за путевку на мундиаль побороться. Сегодня, кстати, матч с Украиной – одним из фаворитов группы. Вот там уж многое станет ясно!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" назвал приоритет для летнего трансфера

"Милан" назвал приоритет для летнего трансфера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов