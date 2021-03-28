Лучше, чем финская баня! Теему Пукки проводит свой лучший отрезок в карьере, тащит сборную Финляндии и находится на радаре у ТОПов

Он не поражает мощной антропометрией, которая присуща представителям народов Севера. Рост – 180 сантиметров, ничего особенного. Но когда оказывается в штрафной соперника – жди беды. Настойчивость, правильный выбор позиции и какое-то нереальное голевое чутье позволяют часто воплощать моменты в забитые мячи. О Теему Пукки футбольный мир впервые узнал в августе 2011-го. Тогда в решающем квалификационном раунде Лиги Европы безоговорочный фаворит – "Шальке" – столкнулся с отчаянным сопротивлением ХИКа. Финны выиграли домашний матч – 2:0, а дубль оформил 21-летний Пукки. Забил он и в Гельзенкирхене. Этого оказалось мало для выхода в групповой турнир (поражение 1:6), но вполне достаточно, чтобы "кобальтовые" подписали контракт с молодым талантом. Вообще-то, его легионерская карьера началась задолго до Бундеслиги. В 2008-м совсем юный воспитанник финского клуба КТП оказался в испанской "Севилье", точнее – в ее дубле. На Пиренеях Теему провел 2 года, получил с "Севильей Атлетико" молодежный Кубок Испании, а вот за первую команду сыграл всего один матч. Вышколенного, но неуверенного в себе нападающего подхватил родной гранд – ХИК. Здесь он раззабивался, после чего была Германия.

Шальке начала 2010-х – это грозный тандем опытных форвардов Рауля и Хунтелаара. Выиграть у них конкуренцию было крайне сложно, однако Пукки получал определенное игровое время и даже забивал. В 2013-м его контракт выкупил "Селтик". А теперь обратите внимание на интересный символическое совпадение. Но по-настоящему Теему прижился в датском "Брондбю", где продуктивно сыграл с 2014 по 2018-й. С годами он мужал, опыта увеличивался, а результативность росла. Стоит отметить, что ни в одном из своих клубов Пукки откровенно не проваливался: где забивал больше, где меньше, но – забивал! И каждый из этих клубов покидал не с пустыми руками. С ХИКом – два чемпионских титула и Кубок Финляндии. С "Шальке" – бронзовый призер Бундеслиги. А еще – чемпион Шотландии с "Селтиком" и обладатель Кубка Дании с "Брондбю".

В 2018-м его жизнь изменилась кардинально. Начался новый, куда более серьезный карьерный этап – Пукки заключил контракт с "Норвичем", который на тот момент находился в Чемпионшипе. В дебютном сезоне финн наколотил 29 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата, а "канарейки" вернулись в Премьер-лигу с первого места. Среди элиты "Норвич" оказался слабым звеном. Пукки делал все, что было в его силах – забил 11 голов из 26 общекомандных. Но – лишь 21 очко в 38 турах – и снова привет, Чемпионшип. Клуб из Нориджа является типичной "командой-лифтом", маневрируя между двумя сильнейшими дивизионами Англии. Однако даже о таком статусе многие из старых, легендарных британских клубов могут только мечтать. И что вы думаете? Прямо сейчас, после 38 матчей, "Норвич" снова уверенно возглавляет таблицу Чемпионшипа, на 8 очков опережая "Уотфорд" и на целых 14 – "Суонси". До финиша – 8 туров, поэтому у команды Пукки просто роскошные шансы взять первую или вторую строчку, которые дают право квалифицироваться в АПЛ. Сам Теему забивает по графику – у него 22 результативные удары и второе место в списке бомбардиров. Можно сказать, что он находится в лучшей форме за всю свою жизнь. И награда лучшему игроку месяца – хорошая иллюстрация. "Февраль – хороший месяц", – комментирует это фото Пукки. Еще бы!

Отдельная тема – сборная Финляндии. Команда росла и добавляла оборотов синхронно со своим нападающим. В среду, 24 марта, Теему дважды расписался в воротах сборной Боснии и Герцеговины, и лишь досадный рикошет на последних минутах помешал Суоми отпраздновать первую победу в квалификации к ЧМ-2022. Это был 28 и 29 гол Пукки в футболке национальной команды. По этому показателю он догнал Микаэля Форсселла, впереди – только легендарный Литманен (32 гола). То есть, только трагическое стечение обстоятельств помешает нашему герою стать лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии. Ему не привыкать к голам в ворота фаворитов. Пукки снимал скальпы из Турции, Чехии, Венгрии, Уэльса, Исландии (в 2016-м, когда островитяне находились на пике) и даже Италии и Испании. Мяч в ворота пиренейцев гарантировал Суоми сенсационную ничью (1:1). В отборе на Евро-2020 Пукки отличился 9 раз – финны сыграют в финальной части чемпионата Европы впервые за всю свою историю. А сейчас есть шанс и за путевку на мундиаль побороться. Сегодня, кстати, матч с Украиной – одним из фаворитов группы. Вот там уж многое станет ясно!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников