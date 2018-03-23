Лучше не придумаешь! Россия откроет календарный год поединком против Бразилии

Россия – Бразилия

Стадион: "Лужники" (Москва)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Алексей Кульбаков (Беларусь)

До начала Чемпионата Мира-2018 остается меньше трех месяцев, а это значит, что сборные, которым посчастливиться там выступить начинают усиленную подготовку к большому празднику футбола. Календарный год для национальной сборной России начинается с самого настоящего праздника футбола – хозяева на центральной арене страны "Лужники" примут сборную Бразилии.

Как правило, товарищеские поединки накануне Мундиаля не проводятся абы как. Очевидно, что россиянам выгодно сыграть с "пантекампеоне" не только по причине того, что соберется полный стадион, но и с прицелом на южноамериканскую сборную Уругвай, против которого подопечным Станислава Черчесова придется сыграть на групповом этапе.

Бразильцам на Чемпионате Мира совершенно точно будет противостоять две европейских сборных примерно одинаковых по уровню - Швейцария и Сербия, поэтому матч с россиянами также должен пойти им на пользу.

Команды не так часто играли между собой, как возможно того бы хотелось российским болельщикам, но последний матч уже вошел в историю. Пять лет назад Россия и Бразилия в товарищеском поединке сошлись на нейтральной территории. Тогда на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Англии кудесники мяча лишь на последней минуте ушли от поражения. На гол Виктора Файзулина точным выстрелом ответил нападающий Фред.

С тех пор обе сборные серьезно кадрово обновились. У "желто-синих" сейчас подбор игроков намного лучший, чем это было перед домашним Мундиалем. Буквально на каждую позицию в стартовом составе в сборной Бразилии претендует как минимум по две большие звезды. К сожалению, в ближайшем матче не порадует своим присутствием Неймар, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и надеется успеть вернутся в строй до июня.

У сборной России также не обходится без потерь: вслед за основными защитниками Виктором Васиным и Гергием Джикией недавно с тяжелой травмой крестообразных связок выбыл и Александр Кокорин.

Интересные факты противостояния России и Бразилия:

Сборные России и Бразилии пять раз выясняли между собой отношения: три победы на счету кудесников мяча и ни одной у россиян, два матча завершились вничью.

При этом всего однажды команды играли в официальном поединке - на групповом этапе Чемпионата Мира-1994 "пентакампеоне" победили со счетом 2:0.

В последних 17 встречах национальная сборная Бразилии уступила всего один раз. В то время как Россия дважды победила в крайних семи матчах.

Ориентировочные составы на игру:

Россия: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Нойштедтер, Кудряшов, Комбаров, Глушаков, Кузяев, Самедов, Ал. Миранчук, Смолов

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Жезус

Прогноз на матч Россия – Бразилия:

Безусловно, сборная Бразилии является явным фаворитом, несмотря на то, что это товарищеский матч и в нем может быть все, что угодно. Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Тите, о чем свидетельствует коэффициент 1.55. В то время как выигрыш России в среднем оценивается в 6.5.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Анонс матча Украина - Саудовская Аравия | http://soccernews.ru