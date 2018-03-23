Лучше не придумаешь! Россия откроет календарный год поединком против Бразилии
Россия – Бразилия
Стадион: "Лужники" (Москва)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Алексей Кульбаков (Беларусь)
До начала Чемпионата Мира-2018 остается меньше трех месяцев, а это значит, что сборные, которым посчастливиться там выступить начинают усиленную подготовку к большому празднику футбола. Календарный год для национальной сборной России начинается с самого настоящего праздника футбола – хозяева на центральной арене страны "Лужники" примут сборную Бразилии.
Как правило, товарищеские поединки накануне Мундиаля не проводятся абы как. Очевидно, что россиянам выгодно сыграть с "пантекампеоне" не только по причине того, что соберется полный стадион, но и с прицелом на южноамериканскую сборную Уругвай, против которого подопечным Станислава Черчесова придется сыграть на групповом этапе.
Бразильцам на Чемпионате Мира совершенно точно будет противостоять две европейских сборных примерно одинаковых по уровню - Швейцария и Сербия, поэтому матч с россиянами также должен пойти им на пользу.
Команды не так часто играли между собой, как возможно того бы хотелось российским болельщикам, но последний матч уже вошел в историю. Пять лет назад Россия и Бразилия в товарищеском поединке сошлись на нейтральной территории. Тогда на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Англии кудесники мяча лишь на последней минуте ушли от поражения. На гол Виктора Файзулина точным выстрелом ответил нападающий Фред.
С тех пор обе сборные серьезно кадрово обновились. У "желто-синих" сейчас подбор игроков намного лучший, чем это было перед домашним Мундиалем. Буквально на каждую позицию в стартовом составе в сборной Бразилии претендует как минимум по две большие звезды. К сожалению, в ближайшем матче не порадует своим присутствием Неймар, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и надеется успеть вернутся в строй до июня.
У сборной России также не обходится без потерь: вслед за основными защитниками Виктором Васиным и Гергием Джикией недавно с тяжелой травмой крестообразных связок выбыл и Александр Кокорин.
Интересные факты противостояния России и Бразилия:
Сборные России и Бразилии пять раз выясняли между собой отношения: три победы на счету кудесников мяча и ни одной у россиян, два матча завершились вничью.
При этом всего однажды команды играли в официальном поединке - на групповом этапе Чемпионата Мира-1994 "пентакампеоне" победили со счетом 2:0.
В последних 17 встречах национальная сборная Бразилии уступила всего один раз. В то время как Россия дважды победила в крайних семи матчах.
Ориентировочные составы на игру:
Россия: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Нойштедтер, Кудряшов, Комбаров, Глушаков, Кузяев, Самедов, Ал. Миранчук, Смолов
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Жезус
Прогноз на матч Россия – Бразилия:
Безусловно, сборная Бразилии является явным фаворитом, несмотря на то, что это товарищеский матч и в нем может быть все, что угодно. Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Тите, о чем свидетельствует коэффициент 1.55. В то время как выигрыш России в среднем оценивается в 6.5.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0