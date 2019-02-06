Лучше весной выходить, чем в такую погоду: Боярский прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева

Теги александр кокоринпавел мамаев

Лучше весной выходить, чем в такую погоду: Боярский прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева

Актер и фанат "Зенита" Михаил Боярский рассказал, что думает о продлении срока нахождения под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает Sport24.ru.

Игроки пробудут в СИЗО еще 2 месяца. 

"Кокорину и Мамаеву продлили арест? Это нормально. Лучше весной выходить, чем в такую холодную погоду, теплее будет. А если серьезно - мне уже все равно. Но Сергей Богданович, видимо, на него еще рассчитывает. Посмотрим, как он преобразится по весне, если выйдет", - сказал Боярский.

Не пропустите: Продление состоится: юрист Назаров сделал заявление о сроке Кокорина и Мамаева| http://soccernews.ru 

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