Лучшие ассистенты топ-5 европейских лиг

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Лучшие ассистенты топ-5 европейских лигПодводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. В частности, представляем рейтинг лучших ассистентов топ-5 первенств Старого Света.

1. ПИОНЕ СИСТО

Клуб: "Сельта"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей (933 минуты), 8 результативных передач

2. МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ

Клуб: "Ювентус"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 9 матчей (667 минут), 7 результативных передач

3. ДАВИД СИЛВА

Клуб: "Манчестер Сити"

Позиция: плеймейкер

Статистика: 11 матчей (964 минуты), 7 результативных передач

4. НЕЙМАР

Клуб: ПСЖ

Позиция: вингер

Статистика: 8 матчей (717 минут), 6 результативных передач

5. АНДРЕС ГУАРДАДО

Клуб: "Бетис"

Позиция: опорный полузащитник

Статистика: 11 матчей (872 минуты), 6 результативных передач

6. ЛУИС АЛЬБЕРТО

Клуб: "Лацио"

Позиция: плеймейкер

Статистика: 11 матчей (918 минут), 6 результативных передач

7. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ

Клуб: "Манчестер Сити"

Позиция: плеймейкер

Статистика: 11 матчей (932 минуты), 6 результативных передач

8. ЧИРО ИММОБИЛЕ

Клуб: "Лацио"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (976 минут), 6 результативных передач

9. ГОНСАЛУ ГЕДЕШ

Клуб: "Валенсия"

Позиция: вингер

Статистика: 9 матчей (668 минут), 5 результативных передач

10. ЛЕРОЙ САНЕ

Клуб: "Манчестер Сити"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей (675 минут), 5 результативных передач

11. ГЕНРИХ МХИТАРЯН

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Позиция: плеймейкер

Статистика: 11 матчей (795 минут), 5 результативных передач

12. ЖОРДИ АЛЬБА

Клуб: "Барселона"

Позиция: левый защитник

Статистика: 9 матчей (807 минут), 5 результативных передач

13. РОДРИГО ДЕ ПАУЛЬ

Клуб: "Удинезе"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей (881 минута), 5 результативных передач

14. ПАСКАЛЬ ГРОСС

Клуб: "Брайтон"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 11 матчей (924 минуты), 5 результативных передач

15. ФИЛИПП МАКС

Клуб: "Аугсбург"

Позиция: левый защитник

Статистика: 11 матчей (980 минут), 5 результативных передач

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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