Лучшие ассистенты топ-5 европейских лиг
Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. В частности, представляем рейтинг лучших ассистентов топ-5 первенств Старого Света.
1. ПИОНЕ СИСТО
Клуб: "Сельта"
Позиция: вингер
Статистика: 11 матчей (933 минуты), 8 результативных передач
2. МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ
Клуб: "Ювентус"
Позиция: центральный полузащитник
Статистика: 9 матчей (667 минут), 7 результативных передач
3. ДАВИД СИЛВА
Клуб: "Манчестер Сити"
Позиция: плеймейкер
Статистика: 11 матчей (964 минуты), 7 результативных передач
4. НЕЙМАР
Клуб: ПСЖ
Позиция: вингер
Статистика: 8 матчей (717 минут), 6 результативных передач
5. АНДРЕС ГУАРДАДО
Клуб: "Бетис"
Позиция: опорный полузащитник
Статистика: 11 матчей (872 минуты), 6 результативных передач
6. ЛУИС АЛЬБЕРТО
Клуб: "Лацио"
Позиция: плеймейкер
Статистика: 11 матчей (918 минут), 6 результативных передач
7. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ
Клуб: "Манчестер Сити"
Позиция: плеймейкер
Статистика: 11 матчей (932 минуты), 6 результативных передач
8. ЧИРО ИММОБИЛЕ
Клуб: "Лацио"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (976 минут), 6 результативных передач
9. ГОНСАЛУ ГЕДЕШ
Клуб: "Валенсия"
Позиция: вингер
Статистика: 9 матчей (668 минут), 5 результативных передач
10. ЛЕРОЙ САНЕ
Клуб: "Манчестер Сити"
Позиция: вингер
Статистика: 11 матчей (675 минут), 5 результативных передач
11. ГЕНРИХ МХИТАРЯН
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Позиция: плеймейкер
Статистика: 11 матчей (795 минут), 5 результативных передач
12. ЖОРДИ АЛЬБА
Клуб: "Барселона"
Позиция: левый защитник
Статистика: 9 матчей (807 минут), 5 результативных передач
13. РОДРИГО ДЕ ПАУЛЬ
Клуб: "Удинезе"
Позиция: вингер
Статистика: 11 матчей (881 минута), 5 результативных передач
14. ПАСКАЛЬ ГРОСС
Клуб: "Брайтон"
Позиция: центральный полузащитник
Статистика: 11 матчей (924 минуты), 5 результативных передач
15. ФИЛИПП МАКС
Клуб: "Аугсбург"
Позиция: левый защитник
Статистика: 11 матчей (980 минут), 5 результативных передач
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4