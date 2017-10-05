Лучшие атакующие трио современного международного футбола

Чемпионат Мира 2018-го года становится все ближе и ближе. В течение ближайших дней определится уже большая часть участников главного футбольного турнира четырехлетия. Чего же нам ждать от предстоящего ЧМ в России, какая из команд станет открытием, наконец, кто сможет претендовать на звание лучшего бомбардира? Возможно, ответ на последний вопрос в некоторой части поможет дать представленный рейтинг лучших атакующих трио в международном футболе.

7. Польша - ЯКУБ БЛАЩИКОВСКИ, РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ, КАМИЛ ГРОСИЦКИ

Статистика выступлений за сборную: Блащиковски - 93 матча (18 забитых мячей, 19 ассистов), Левандовски - 89 матчей (47 забитых мячей, 15 ассистов), Гросицки - 52 матча (9 забитых мячей, 14 ассистов)

6. Хорватия - МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ, МАРИО МАНДЖУКИЧ, ИВАН ПЕРИШИЧ

Статистика выступлений за сборную: Брозович - 29 матчей (6 забитых мячей, 4 ассиста), Манджукич - 78 матчей (29 забитых мячей, 8 ассистов), Перишич - 59 матчей (16 забитых мячей, 16 ассистов)

5. Англия - МАРКУС РЭШФОРД, ХАРРИ КЕЙН, РАХИМ СТЕРЛИНГ

Статистика выступлений за сборную: Рэшфорд - 11 матчей (2 забитых мяча, 2 ассиста), Кейн - 21 матч (10 забитых мячей, 3 ассиста), Стерлинг - 34 матча (2 забитых мяча, 11 ассистов)

4. Бельгия - ЯННИК ФЕРРЕЙРА КАРРАСКО, РОМЕЛУ ЛУКАКУ, ЭДЕН АЗАР

Статистика выступлений за сборную: Карраско - 21 матч (4 забитых мяча, 2 ассиста), Лукаку - 62 матча (27 забитых мячей, 6 ассистов), Азар - 79 матчей (18 забитых мячей, 21 ассист)

3. Испания - ДАВИД СИЛВА, АЛЬВАРО МОРАТА, ИСКО

Статистика выступлений за сборную: Силва - 118 матчей (35 забитых мячей, 31 ассист), Мората - 22 матча (12 забитых мячей, 3 ассиста), Иско - 22 матча (6 забитых мячей, 1 ассист)

2. Аргентина - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, ПАУЛО ДИБАЛА, МАУРО ИКАРДИ

Статистика выступлений за сборную: Месси - 118 матчей (58 забитых мячей, 42 ассиста), Дибала - 10 матчей (0 забитых мячей, 1 ассист), Икарди - 3 матча (0 забитых мячей, 1 ассист)

1. Бразилия - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО, ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС, НЕЙМАР

Статистика выступлений за сборную: Коутиньо - 30 матчей (8 забитых мячей, 4 ассиста), Жезус - 9 матчей (5 забитых мячей, 5 ассистов), Неймар - 79 матчей (52 забитых мяча, 35 ассистов)

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