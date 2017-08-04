Лучшие атакующие трио XXI века

Теги лионель мессилуис суареснеймар

Лучшие атакующие трио XXI векаУход Неймара из каталонской "Барселоны" положил конец без сомнения лучшему атакующему трио в футболе XXI века. Но в этом временном отрезке были и другие мощные "трезубцы" в линии атаки европейских топ-клубов. Вот самые сильные из них.

10. АРЬЕН РОББЕН, ДИДЬЕ ДРОГБА, ДАМЬЕН ДАФФ

Клуб: "Челси"

Период: 2004-2006

Трофеи: кубок Лиги, 2 чемпионата Англии, Суперкубок Англии.

9. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, САМУЭЛЬ ЭТО'О, РОНАЛДИНЬО

Клуб: "Барселона"

Период: 2004-2007

Трофеи: 2 чемпионата Испании, кубок чемпионов, 2 Суперкубка Испании.

8. КАКА, АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, ЭРНАН КРЕСПО

Клуб: "Милан"

Период: 2004-2005

Трофеи: нет.

7. АРЬЕН РОББЕН, МАРИО МАНДЖУКИЧ, ФРАНК РИБЕРИ

Клуб: "Бавария"

Период: 2012-2014

Трофеи: 2 чемпионата Германии, кубок чемпионов, Суперкубок Германии, 2 кубка Германии.

6. СИНДЗИ КАГАВА, РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ, МАРИО ГЕТЦЕ

Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Период: 2010-2012

Трофеи: 2 чемпионата Германии, кубок Германии.

5. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, САМУЭЛЬ ЭТО'О, ТЬЕРРИ АНРИ

Клуб: "Барселона"

Период: 2007-2009

Трофеи: Кубок Испании, чемпионат Испании, кубок чемпионов.

4. ГАРЕТ БЭЙЛ, КАРИМ БЕНЗЕМА, КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Клуб: "Реал"

Период: 2013-н.вр.

Трофеи: кубок Испании, 3 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира, чемпионат Испании.

3. УЭЙН РУНИ, КАРЛОС ТЕВЕС, КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Период: 2007-2009

Трофеи: 2 Суперкубка Англии, 2 чемпионата Англии, кубок чемпионов, клубный чемпионат мира, кубок Лиги.

2. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, ДАВИД ВИЛЬЯ, ПЕДРО

Клуб: "Барселона"

Период: 2010-2013

Трофеи: 2 чемпионата Испании, кубок чемпионов, 2 Суперкубка Испании.

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, ЛУИС СУАРЕС, НЕЙМАР

Клуб: "Барселона"

Период: 2014-2017

Трофеи: 2 чемпионата Испании, 3 кубка Испании, кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании.

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комментарии
Конь

До конца века ещё 83 года. Это даже пьянь знает. Но писаки про Мэсю-блондина этого не знают.

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Пьянь

Стоит человек, Кричит: «Как же так? Кончается век!» А он не успел, У него ничего еще нет, Ничего еще нет, Чтобы встретить новую жизнь, Чтобы в будущем, завтра Жить не тужить.

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Конь

Лишнее доказательство,что на Мэсю работали все партнёры,а Мэся снимал пенки. Без пашущей на Мэсю Барсы, гном полный ноль. Кто-то тащит "инопланетянина" всегда и везде. Чья-та "волосатая" рука. Даже сейчас,когда гном уже два года полное ничтожество,кто-то упорно славит его.

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Пьянь

У Месси 231 голевая передача за карьеру))

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Messi

кто составлял список? опять наверное барсамессийдрочер))) где трио Игуайн, Роналду, Бензема; Роналдо, Зидан, Рауль??? и почему трио ББС на четвертом месте у которых суммарно выйгранных кубков больше чем те же Педро, Вилья и Мессий?

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я

я думаю в топ 1 должны входить меси педро и вилья их игры смотрел это просто

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Пьянь

Месси четырежды присутствует в этих трио. Во истину лучший футболист в истории!

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Конь

Воистину только пьянь может нацарапать такую чушь.

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Пьянь

А какую чушь выбьет своим копытом конь?

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лилилили

Опечатка в топ 1

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