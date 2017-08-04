Лучшие атакующие трио XXI века
Уход Неймара из каталонской "Барселоны" положил конец без сомнения лучшему атакующему трио в футболе XXI века. Но в этом временном отрезке были и другие мощные "трезубцы" в линии атаки европейских топ-клубов. Вот самые сильные из них.
10. АРЬЕН РОББЕН, ДИДЬЕ ДРОГБА, ДАМЬЕН ДАФФ
Клуб: "Челси"
Период: 2004-2006
Трофеи: кубок Лиги, 2 чемпионата Англии, Суперкубок Англии.
9. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, САМУЭЛЬ ЭТО'О, РОНАЛДИНЬО
Клуб: "Барселона"
Период: 2004-2007
Трофеи: 2 чемпионата Испании, кубок чемпионов, 2 Суперкубка Испании.
8. КАКА, АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, ЭРНАН КРЕСПО
Клуб: "Милан"
Период: 2004-2005
Трофеи: нет.
7. АРЬЕН РОББЕН, МАРИО МАНДЖУКИЧ, ФРАНК РИБЕРИ
Клуб: "Бавария"
Период: 2012-2014
Трофеи: 2 чемпионата Германии, кубок чемпионов, Суперкубок Германии, 2 кубка Германии.
6. СИНДЗИ КАГАВА, РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ, МАРИО ГЕТЦЕ
Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Период: 2010-2012
Трофеи: 2 чемпионата Германии, кубок Германии.
5. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, САМУЭЛЬ ЭТО'О, ТЬЕРРИ АНРИ
Клуб: "Барселона"
Период: 2007-2009
Трофеи: Кубок Испании, чемпионат Испании, кубок чемпионов.
4. ГАРЕТ БЭЙЛ, КАРИМ БЕНЗЕМА, КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Клуб: "Реал"
Период: 2013-н.вр.
Трофеи: кубок Испании, 3 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира, чемпионат Испании.
3. УЭЙН РУНИ, КАРЛОС ТЕВЕС, КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Период: 2007-2009
Трофеи: 2 Суперкубка Англии, 2 чемпионата Англии, кубок чемпионов, клубный чемпионат мира, кубок Лиги.
2. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, ДАВИД ВИЛЬЯ, ПЕДРО
Клуб: "Барселона"
Период: 2010-2013
Трофеи: 2 чемпионата Испании, кубок чемпионов, 2 Суперкубка Испании.
1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, ЛУИС СУАРЕС, НЕЙМАР
Клуб: "Барселона"
Период: 2014-2017
Трофеи: 2 чемпионата Испании, 3 кубка Испании, кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24