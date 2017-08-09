Лучшие бесплатные трансферы в истории футбола
Трансфер Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро всколыхнул всю футбольную общественность. Однако, как показывает практика, подписать топового футболиста можно и совсем бесплатно. В доказательство приведем рейтинг лучших трансферов свободных агентов в истории футбола.
ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ
Маршрут - из ПСЖ в "Манчестер Юнайтед"
Время, проведенное в клубе - 2016-2017
Статистика - 46 матчей, 28 забитых мячей
Трофеи - Суперкубок Англии, кубок Лиги, кубок УЕФА
Рейтинг - 7 из 10
СОЛ КЭМПБЕЛЛ
Маршрут - из "Тоттенхэма" в "Арсенал"
Время, проведенное в клубе - 2001-2006, 2009-2010
Статистика - 211 матчей, 12 забитых мячей
Трофеи - 2 чемпионата Англии, 3 кубка Англии, Суперкубок Англии
Рейтинг - 8 из 10
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ
Маршрут - из "Боруссии" (Дортмунд) в "Баварию"
Время, проведенное в клубе - 2014-н.вр.
Статистика - 147 матчей, 110 забитых мячей
Трофеи - 3 чемпионата Германии, кубок Германии, Суперкубок Германии
Рейтинг - 8 из 10
ЭСТЕБАН КАМБЬЯССО
Маршрут - из "Реала" в "Интер"
Время, проведенное в клубе - 2004-2014
Статистика - 420 матчей, 51 забитый мяч
Трофеи - 5 чемпионатов Италии, кубок чемпионов, 4 кубка Италии, 4 Суперкубка Италии, клубный чемпионат мира
Рейтинг - 9 из 10
СТИВ МАКМАНАНМАН
Маршрут - из "Ливерпуля" в "Реал"
Время, проведенное в клубе - 1999-2003
Статистика - 152 матча, 14 забитых мячей
Трофеи - 2 чемпионата Испании, 2 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, Суперкубок УЕФА
Рейтинг - 8 из 10
ПОЛЬ ПОГБА
Маршрут - из "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус"
Время, проведенное в клубе - 2012-2016
Статистика - 178 матчей, 34 забитых мяча
Трофеи - 4 чемпионата Италии, 2 Суперкубка Италии, 2 кубка Италии
Рейтинг - 8 из 10
МИХАЭЛЬ БАЛЛАК
Маршрут - из "Баварии" в "Челси"
Время, проведенное в клубе - 2006-2010
Статистика - 166 матчей, 25 забитых мячей
Трофеи - чемпионат Англии, 3 кубка Англии, кубок Лиги, Суперкубок Англии
Рейтинг - 7 из 10
РОБЕРТО БАДЖО
Маршрут - из "Милана" в "Болонью"
Время, проведенное в клубе - 1997-1998
Статистика - 33 матча, 23 забитых мяча
Трофеи - отсутствуют
Рейтинг - 8 из 10
ДЖЕЙ-ДЖЕЙ ОКОЧА
Маршрут - из ПСЖ в "Болтон"
Время, проведенное в клубе - 2002-2006
Статистика - 126 матчей, 14 забитых мячей
Трофеи - отсутствуют
Рейтинг - 7 из 10
АНДРЕА ПИРЛО
Маршрут - из "Милана" в "Ювентус"
Время, проведенное в клубе - 2011-2015
Статистика - 164 матчей, 19 забитых мячей
Трофеи - 4 чемпионата Италии, 2 Суперкубка Италии, кубок Италии
Рейтинг - 9 из 10
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|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|14
|Саутгемптон
|0
|0
|15
|Сток Сити
|0
|0
|16
|Суонси Сити
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0