Лучшие бесплатные трансферы в истории футбола

Трансфер Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро всколыхнул всю футбольную общественность. Однако, как показывает практика, подписать топового футболиста можно и совсем бесплатно. В доказательство приведем рейтинг лучших трансферов свободных агентов в истории футбола.

ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

Маршрут - из ПСЖ в "Манчестер Юнайтед"

Время, проведенное в клубе - 2016-2017

Статистика - 46 матчей, 28 забитых мячей

Трофеи - Суперкубок Англии, кубок Лиги, кубок УЕФА

Рейтинг - 7 из 10

СОЛ КЭМПБЕЛЛ

Маршрут - из "Тоттенхэма" в "Арсенал"

Время, проведенное в клубе - 2001-2006, 2009-2010

Статистика - 211 матчей, 12 забитых мячей

Трофеи - 2 чемпионата Англии, 3 кубка Англии, Суперкубок Англии

Рейтинг - 8 из 10

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ

Маршрут - из "Боруссии" (Дортмунд) в "Баварию"

Время, проведенное в клубе - 2014-н.вр.

Статистика - 147 матчей, 110 забитых мячей

Трофеи - 3 чемпионата Германии, кубок Германии, Суперкубок Германии

Рейтинг - 8 из 10

ЭСТЕБАН КАМБЬЯССО

Маршрут - из "Реала" в "Интер"

Время, проведенное в клубе - 2004-2014

Статистика - 420 матчей, 51 забитый мяч

Трофеи - 5 чемпионатов Италии, кубок чемпионов, 4 кубка Италии, 4 Суперкубка Италии, клубный чемпионат мира

Рейтинг - 9 из 10

СТИВ МАКМАНАНМАН

Маршрут - из "Ливерпуля" в "Реал"

Время, проведенное в клубе - 1999-2003

Статистика - 152 матча, 14 забитых мячей

Трофеи - 2 чемпионата Испании, 2 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, Суперкубок УЕФА

Рейтинг - 8 из 10

ПОЛЬ ПОГБА

Маршрут - из "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус"

Время, проведенное в клубе - 2012-2016

Статистика - 178 матчей, 34 забитых мяча

Трофеи - 4 чемпионата Италии, 2 Суперкубка Италии, 2 кубка Италии

Рейтинг - 8 из 10

МИХАЭЛЬ БАЛЛАК

Маршрут - из "Баварии" в "Челси"

Время, проведенное в клубе - 2006-2010

Статистика - 166 матчей, 25 забитых мячей

Трофеи - чемпионат Англии, 3 кубка Англии, кубок Лиги, Суперкубок Англии

Рейтинг - 7 из 10

РОБЕРТО БАДЖО

Маршрут - из "Милана" в "Болонью"

Время, проведенное в клубе - 1997-1998

Статистика - 33 матча, 23 забитых мяча

Трофеи - отсутствуют

Рейтинг - 8 из 10

ДЖЕЙ-ДЖЕЙ ОКОЧА

Маршрут - из ПСЖ в "Болтон"

Время, проведенное в клубе - 2002-2006

Статистика - 126 матчей, 14 забитых мячей

Трофеи - отсутствуют

Рейтинг - 7 из 10

АНДРЕА ПИРЛО

Маршрут - из "Милана" в "Ювентус"

Время, проведенное в клубе - 2011-2015

Статистика - 164 матчей, 19 забитых мячей

Трофеи - 4 чемпионата Италии, 2 Суперкубка Италии, кубок Италии

Рейтинг - 9 из 10

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